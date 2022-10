Ott Tänak: ma pole nagu Neuville, kes organiseerib meeskonnas sõitjad

Hyundai pole veel otsustanud, kes järgmisel hooajal Solbergi asendab. Väiksemate ja suuremate kuulujuttude tasemel on läbi käinud väga erinevaid nimesid, alustades Andreas Mikkelsenist ja lõpetades Kris Meekega. Tiimi pealiku Julien Moncet sõnul on otsus kollektiivne.

Ka Tänakut üritati teemasse kaasata ning piloodilt uuriti, keda tema meelest Hyundai peaks kaaluma tiimi võtta. „Mina ei saatnud Oliveri ära ega kavatse kedagi teist palgata, nii et mul pole õrna aimugi,“ lausus ta. „See on kindlasti meie juhtkonna ülesanne. Meeskonna tugev koosseis on oluline ja vaatame, mis otsus tuleb. Peame tegema head tööd, et järgmisel aastal saaksime juba enne rallit autoga rahul olla.“