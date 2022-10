Piinliku kaotuse saanud Aston Villa andis Steven Gerrardile kinga

Kohtumise järel raputas Aston Villa kapten John McGinn mängijatele tuhka pähe. „Seal pole vahet, kes on meie treener, sest asi on mängijates. Peame peeglisse vaatama. Oleme kaotanud eneseusu ja vastutame selle eest,“ ütles ta.

11 mängu järel on Aston Villal kirjas vaid kaks võitu ning nad on napilt relegatsioonijoone peal. Eriti hädas on meeskond skoorimisega, sest viimases viies mängus on nad võrku sahistanud vaid kahel korral. Eile hilisõhtul saatis klubi välja pressiteate, et Gerrardi ja meeskonna teed läksid lahku.