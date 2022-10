OTSE DELFI TV-s | Tartu Ülikool ja Läti Ülikool läksid pikale vaheajale viigiseisul

Tartu abitreeneri Olari Naritsa sõnul tahetakse kodupublikule üks korralik mäng pakkuda. „Läti Ülikool läheb igale mängule ilma võidukohustuseta – neil on hea mängida, nad ei karda eksida ja võitlevad iga olukorra lõpuni. Kui nad saavad kiir- ja poolkiiretest rünnakutest punkte, siis on nad oma sõiduvees. LU on hooaega alustanud väga heade võitudega Keila ja Valmieira üle ning tegid ka Ventspilsiga hea mängu, aga kaotasid lõpuga. Lihtne mäng see meie jaoks kindlasti ei tule. Väljas oleme sel hooajal täitsa hästi mänginud ja lõpuks tahaks kodupubliku ees ka ühe korraliku mängu teha,“ ütles Narits mängu eel.