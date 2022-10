Võru Barrus ja Tartu Bigbank sõidavad Lätti punktijahile

Pärnu peatreener Toomas Jasmin otsib koos meeskonnaga eelkõige stabiilsust. „Senine hooaeg on näidanud, et meie jaoks ühtegi lihtsat mängu pole, peame koguaeg maksimaalselt pingutama, kui tahame edu saavutada. See kehtib kahtlemata ka RTU kohta. Enamik mehi kannab põhikoosseisu rolli esmakordselt ja see vajab harjumist, et kuidas leida stabiilsust. Kui meil mäng välja ei tule, siis see mõjutab meeste tegutsemist platsil ja nad ei suuda nii ruttu nii-öelda ree peale tagasi saada, kui kogenumad mängijad,“ rääkis Jasmin.

Selver/TalTechi tabeliseis on hea, seni on saadud üks kaotus, ent juhendaja sõnul pole võidud tulnud kindlalt. „Lätist tulime küll tagasi 6 punktiga, aga kerget ei olnud seal midagi ja Daugavpilsi mängu krobeline algus oleks võinud kalliks maksma minna, viies geim ei olnud kaugel. Ja see oleks võinud ka teist mängu mõjutada. Mulle tundub, et meil tekib rahulolu tunne liiga lihtsalt, pärast Tartu alistamist juhtus sama. Tegelikult asjad nii lihtsalt ei käi ja peame ise ennast suruma, et mugavustsoonist välja tuleksime,“ analüüsis Toobal.

„Pean ka treenerina olema kannatlik ja mängijad samamoodi. Võtame seda protsessi samm-sammult ja püüame koguaeg natuke paremaks saada,“ lisas juhendaja.

Kaks mängu peab nädalavahetusel liidrikohal paiknev Tartu Bigbank, kes läheb esmalt laupäeval kell 18.00 võõrsil vastamisi Daugavpilsiga ja pühapäeval kell 16.00 Jekabpilsiga.

Tartlaste juhendaja Alar Rikberg on oma meeskonna mängupildiga aina enam rahul. „Mulle meeldis viimane mäng (RTU-ga), mis oli isegi üllatavalt hea. Kui vastane ei survestanud, siis jooksid meil asjad ilusti. Korra lasime teises geimis jala sirgu, aga ülejäänud osaga võib rahul olla. Mehed pidasid asjadest kinni ja hakkavad minu võrkpallifilosoofiast aina enam aru saama,“ ütles Rikberg.

Ka Rikberg toonitab, et sel hooajal on üks võtmekoht fookuse hoidmine. „Kui me Lätis korralikult mängime ja suudame fookust ja võitluslikkust hoida, ei tohiks me neile kaotada. Aga sel hooajal on nii, et kehva esituse korral võivad kõik kõigile kaotada. Ka tabeliseis võib kiirelt muutuda, põhiturniir on pikk ja üks omavaheline mäng Selver/TalTechi või Võruga võib palju muuta.“

Ka Võru Barrus VK peab kaks kohtumist Lätis. Laupäeval kell 18.00 mängitakse Jekabpilsi Lušiga ning pühapäeval kell 18.00 Daugavpilsiga.

Kolmandal kohal oleva Võru klubi peatreener Oliver Lüütsepp ütleb, et tabeliseisuga tuleb uuel tulijal rahul olla. „Ses osas on seis kena, et selline 50-protsendiline võitude ja kaotuste suhe on meie jaoks okei. Ja tahaks seda suhet hoida, et võita vähemalt pooled mängud,“ ütleb peatreener.

Ta tõdeb, et ühtlase tasemega liigas ei saa ei nemad ega ükski teine meeskond minna ühelegi kohtumisele üleolevalt. „Mängud on näidanud, et seda ei saa endale keegi lubada. Me peame olema Lätis valmis väga rasketeks võitlusteks. Oma asjadest rääkides, siis enim teeb muret suur ebastabiilsus. Mängime kohati väga ilusat võrkpalli, aga 5-6 punkti hiljem kukume täiesti ära. Eks selle põhjused on teada – kogenematus ja uues meeskond, aga seda tuleb meil suuta muuta, et need ebastabiilsed hetked oleksid lühemad ja neid esineks vähem,“ analüüsis Lüütsepp, kelle sõnul on seni vigastusega eemal olev lätlasest diagonaalründaja Edvarts Buivids veel eemal kaks kuni neli nädalat ja nii peab ta seda positsiooni jätkuvalt mehitama nurgaründajatega.