Cristiano Ronaldo otsustati tähtsa kohtumise eel meeskonnast kõrvaldada

„Cristiano ei kuulu Manchester Unitedi meeskonda, mis läheb laupäeval Chelsea'iga vastamisi. Ülejäänud tiim on täielikult keskendunud, et kohtumiseks valmis olla,“ andis Manchester United pressiteate vahendusel teada, et Ronaldo on distsipliini rikkumise tõttu meeskonnast ajutiselt välja arvatud.