DELFI VIDEO | Silver Lätt: inimesed ei tea, kui palju on Kristin ennast sellele spordialale pühendanud

„See on tulnud raskemalt, kui välja paistab. Väga paljud ei tea, mis kaadri taga toimub ja kui palju on Kristin ennast sellele spordialale pühendanud. Tööd on kõvasti tehtud ja see ei lõppe ilmselt veel niipea,“ rääkis Lätt, kes sarnaselt Tattarile lööb ka ise USA profituuril võistlejana kaasa.