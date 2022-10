DELFI VIDEO | Maailmameister Kristin Tattar: see hooaeg andis indu juurde, hakkan nüüd uut mäge vallutama

„See oli esimene aasta, kui tegin täishooaja kaasa. Eks see järjepidevus tuli kogu discgolf‘i rahvale üllatusena,“ rääkis Tattar, kes on jõudnud USA profituuril poodiumile koguni 21 järjestikusel võistlusel. Viimati jäi ta esikolmikust välja eelmise aasta juunis.

Enda sõnul ei kavatse Tattar loorberitele puhkama jääda: „Kui hakata ennast liiga mugavalt tundma, siis ilmselt on aeg uutele jahimaadele minna. Pigem andis see hooaeg indu juurde ja ladus hea vundamendi. Ma näen kohti, kus võiks korrektiive teha, ja arvan, et mänguruumi on veel kindlasti palju.“