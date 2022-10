KUULA | „Kuues Käik“: Mille peale Kataloonias sõidetakse? Intervjuu rallifotograaf Jaanus Reega

Autoralli MM-sari läheneb vaikselt lõpule. Maailmameister on selgunud - Kalle Rovanperäl on pinged maas. Kuid meeskondlik tiitel, kuigi see on endiselt tugevalt Toyota poole kaldu, on veel laual. „Kuues käik“ arutleb, mille peale täna testikatsega alanud Kataloonia rallil veel mäng käib.