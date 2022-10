Jalgpalliliit näitab Coolbet saaliliiga kõiki mänge otseülekandes

Saalijalgpalli tehnilise juhi Teet Allase sõnul on Coolbet saaliliiga otseülekandes näitamine oluline liiga jälgitavuse seisukohalt. „Saalijalgpalli populaarsus Eestis on tõusuteel. Võimalus kõiki saalijalgpalli tippliiga mänge ülekande vahendusel jälgida annab ala populariseerimisele palju juurde ja see on oluline investeering liigasse,“ rääkis Allas.