M-Spordi boss: suudame maksta palka ühele sõitjale, aga mitte Tänakule, ta on liiga kallis

„Tänavu pole M-Sport alates Monte Carlo rallist, mille Sébastien Loeb võitis, loodetud tulemusi kahjuks saavutanud,“ kurtis Millener alustuseks. „Meie Ford Puma on hea, Loeb on juhtinud igat rallit, kus ta on sõitnud, aga sõiduvigade ja tehniliste probleemide tõttu pole ta poodiumile pääsenud. Ka Craig Breeni hooaeg on olnud keeruline ja pettumusterohke, aga teisalt on kaks rallit veel jäänud ning lootus pole kadunud.“