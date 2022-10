Mercedese F1 tiimi noorteprogrammi juht: kui kõik hästi läheb, hakkab Aron meie tehast külastama üha rohkem

„Kindlasti olen selleks võimeline. F3 sarjas on tihti uustulnukad eesotsas. Prema on kindlasti üks tugevamaid tiime, kelle auto peaks pidevalt hea olema. Mina tunnen, et mul on kõik võimalused olemas, et tiitel esimese aastaga ära võtta. See on ka minu ümber olevate inimeste eesmärk,“ rääkis Aron möödunud nädalal Eesti Päevalehele.