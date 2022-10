NBA drafti esimese ringi valik sai debüütmängus kirja statistikarea, mida viimati näitas LeBron James

Varasemad Magicu legendid Penny Hardaway, Shaquille O'Neal ja Dwight Howard sai oma debüütmängudes kirja tosin silma. „See on päris hullumeelne, enda meelest jätsin päris palju punkte lauda,“ nentis Banchero peale matši. „Au meeskonnakaaslastele, et nad mind platsil üles leidsid. Alati on hea kohtumist hästi alustada ning sain kohe mõned lihtsad korvid. See ongi minu stiil, et alguses proovid lähemalt käe soojaks saada ning siis üritad edaspidi ka kaugemalt.“