FOTOD | Ott Remmer nokauteeris Underground Fight Nightil esimeses raundis 39-aastase grusiini

See oli Remmeri profikarjäris 33. võit 44 matši jooksul, nokaudiga võite on Remmeril nüüd 19, kaotatud on 12 matši. Guruli saldo on 68 võitu (neist 11 nokaudiga) ja 10 kaotust. Võitlus toimus kaalukategoorias 71 kg. Mõlemad on ka 185 cm pikad.