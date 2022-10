Kristian Kullamäe hea mäng tõi Lietkabelisele eurosarjas esimese võidu

„Teisel poolajal läks meil kaitses rotatsioonid sassi ja jätsime nende head viskajad vabaks. Kuid lõpuks olime rünnakul kannatlikud ja jagasime palli,“ selgitas võidu võtit Lietkabelise loots Nenad Čanak, kellelt uuriti ka mõne mängija esituse kohta. Serblane näitas, et ta on väga resoluutne peatreener. „Ma ei räägi kunagi meestest individuaalselt. Me oleme meeskond.“