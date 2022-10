Seitse tahtjat, üks esikoht. Kataloonias läheb suureks võidukihutamiseks

Kuigi tänavune rallitšempion on juba kroonitud – Kalle Rovanperä kindlustas tiitli Uus-Meremaal –, on reedel startival Kataloonia rallil võidujanulisi sõitjaid, kes tahavad midagi tõestada, küll ja veel ning paljud on oma eesmärgi ka avaldanud.

Tõsi, Toyota pole veel konstruktorite karikat võitnud, kuid see on üksnes vormistamise küsimus: kahe viimase ralli, Kataloonia ja Jaapani peale kokku tuleb kaks autot pelgalt üle finišijoone saada. Toyota meeskonna pealik Jari-Matti Latvala tunnistas, et esialgu ta tiimile korraldusi ei jaga ning kõik võivad täiega võidu peale sõita.

Niisiis tahtjaid on palju, esikohti ainult üks.

Ott Tänak kaotas võimaluse teist korda tiitel võita hooaja nelja esimese ralliga, kui Hyundai auto oli erinevalt rivaalide omadest alles poolvalmis. Alates Sardiinia rallist on punktiseis 135 : 122 Tänaku kasuks ja mõistagi tahaks meite mees vahet suurendada. Kataloonias pole Tänak veel võidurõõmu maitsnud, parim on olnud teine koht ja ka see viga tuleks parandada. Hyundai olla asfaldil Tänaku sõnul kiire ja seadistused on sel paigas, seega on kõik võimalik.

Kalle Rovanperäl on pinged maas ja Kataloonias ihkab ta eelkõige võidukihutamist suurepärastel asfaltteedel, mis meenutavad pigem pikki ja ühesuunalisi vormelisõiduks mõeldud radu, täiel määral nautida, ent lubab gaasi siiski täiega põrandasse suruda. Hooaja seitsmes võit oleks magus, ja kuna tuleval aastal Kataloonias ilmselt ei sõideta, tuleks CV-sse linnuke kirja saada. Latvala sõnul ei viitsiks vanad sõitjad ehk kohe pärast tiitlivõitu liialt pingutada, kuid Rovanperä on noor ja näljane.

Thierry Neuville on võitnud kaks eelmist Kataloonia rallit ja ehk tuleb kolmaski otsa, loodab ta. Mõistagi üritab Neuville MM-sarjas hõbeda võita ja mitte seepärast, et veelgi kinnitada igavese teise saatust, vaid selleks, et tiimikaaslasest Tänakust eespool olla. Tõsi, vahe on suur – neid lahutab 29 punkti.