Tiidrek Nurme treeningkaaslase positiivsest dopinguproovist: valan kaks korda päevas pisaraid

Rahvusringhäälingu saates Ringvaade käis Mukunga treeningpartner Tiidrek Nurme, kelle sõnul läks tal eile adrenaliin lakke. „Olin šokeeritud, see võttis ööune ära. Nüüd panen infokilde kokku,“ meenutas ta teisipäeval Mukungalt saadud telefonikõne. „Mukunga hääl värises, et tema pilt on [veebis] üleval, justkui ta oleks dopingut kasutanud. Ta ise oli ka üllatunud. Ma ei osanud midagi öelda. Alguses küsisin, et kas see on nali. Aga see ei ole nali.“

Puhta spordi eest võitlev organisatsioon Athletics Integrity Unit (AIU) teatas teisipäeval, et eelmisel kuul toimunud Tallinna maratonil antud dopinguproovi analüüs tuvastas Mukunga organismist keelatud aine norandrosterooni jälgi ja sportlasele määrati ajutine võistluskeeld.

Nurme enda väitel pole selle ainega ise kokku puutunud. „Aga see aitab lihasmassi kasvatada ja luul kuidagi areneda. Eks guugeldasin nii nagu paljud teised eestlased, palju ei oska selle kohta öelda,“ lisas 36-aastane pikamaajooksja.

Nurme sõnul läks põlve vigastanud Mukunga kevadel Eestist tagasi Keeniasse, kus ta läks kohaliku arsti juurde, kes süstis haigesse kohta lahust. Nurme väitel Mukunga ei teadnud, et tegu on dopingainega ja ta usub teda.

„See on mulle emotsionaalselt äärmiselt valus. Tahan kindlasti rõhutada, et tuleb vahet teha, kas tegu on tahtliku petturi või juhusliku tahtmatu asjaga. Olen ilma jäänud kellestki, kes mulle on palju tähendanud. Valan kaks korda päevas pisaraid - nii päeval bussis kui ka spordihoones, kus inimesed selle kohta minult küsivad. Mitte selle dopingujuhtumi, vaid inimese pärast,“ rääkis Nurme ja ütles, et peab endale ilmselt leidma uue Keenia treeningpartneri. „Kui Mukunga nüüd kõrvale jääb, ärge üllatuge, kui mõni teine tema asemele tuleb. Vajan enda kõrvale sellist abilist.“