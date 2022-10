Moskva CSKA lööb jätkuvalt kaasa Euroliiga juhtimises

Vatutin tõdes et sõda ja Euroopa korvpallielust välja jäämine mõjub tiimile keeruliselt. „Muidugi on klubil raske ja meie sissetulekud vähenesid. Ma ei oska veel täpseid numbreid öelda. Juba tehtud ja võib-olla ka järgnevate eelarvekärbetega pole numbrite kokku arvutamine lihtne. Kuid meie ambitsioonid on jätkuvalt samad ehk me tahame võita iga kohtumise. Isegi praeguses keerulises olukorras. Tänavu tuleb võite ja häid tulemusi,“ kirjeldas ta klubi praegust seisu.