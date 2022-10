Välisminister Reinsalu: Venemaa ja Valgevene sportlastel ei tohi olla kohta rahvusvahelistel võistlustel

Reinsalu pöördus ROKi presidendi Thomas Bachi poole seoses aruteludega Venemaa ja Valgevene sportlaste vastu kehtestatud piirangute üle. „Olukorras, kus Venemaa sõda Ukraina vastu on kestnud juba üle kaheksa kuu ja viimasel ajal eskaleerunud, peab meie toetus Ukrainale olema tugevam kui kunagi varem. See tähendab, et me ei tee ühtki mööndust senistes agressorriigi vastastes meetmetes, vaid vastupidiselt peame jätkama Venemaa igakülgset survestamist, et sõda Ukraina vastu lõppeks,“ ütles Reinsalu.