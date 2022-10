Olümpiakomiteede kokkusaamine on pingetest tiine. ROKi president kaitseb venelasi, põhjamaad on tagajalgadel

Kohe kohtumise esimesel päeval toimus tuline sõnavahetus teemal, kas Venemaa ja Valgevene olümpiakomiteedel on õigus üritusel osaleda. Taani olümpiakomitee esimees Hans Natorp kritiseeris teravalt seda, et Lõuna-Koreas on kohal Ukrainat rünnanud Venemaa ja seda toetava Valgevene inimesed. „Venemaa ja Valgevene olümpiakomiteed on siin kohal, aga Ukraina on puudu. Asi peaks olema vastupidi,“ pööras Natorp oma kõnes tähelepanu tõigale, et Ukraina esindaja osales kohtumisel videosilla vahendusel.