Tänavune rallihooaeg on sportlikus mõttes sisuliselt lukku pandud: Kalle Rovanperä krooniti maailmameistriks ja Toyotal on keeruline jääda konstruktorite karikast ilma. Seega on märksa põnevam küsimus see, millises kooseisus hakkavad meeskonnad tuleval aastal startima.

Lootus enne Kataloonia rallit Toyota tiimi pealikult Jari-Matti Latvalalt midagi välja pigistada – kuulujutud räägivad, et Jaapani autotehase kõrgemad bossid tahaksid, et Ott Tänak naaseks – ei läinud ajakirjanikel õnneks. Aga midagi Latvalalt siiski pudenes. Kusjuures ta võinuks ju öelda, et mis jutt see on, et Tänak tuleb Toyotasse, täiesti välistatud.