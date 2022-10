Jalgpalli Superliiga soovib uue juhi käe all alustada kolme aasta pärast

Eelmise aasta aprillis teatasid tosin vana maailma vutiklubi, et nad lahkuvad UEFA eurosarjadest ning loovad oma Superliiga. See ajas tagajalgadele nii alaliidud kui fännid, kelle meelest soovisid suured jalgpallisatsid tagada endale stabiilset tulu, mida nad pahatihti oma esitustega ei teeni. Pahameele tõttu loobusid paari päeva jooksul ideest nii Manchester United, Liverpool, Manchester City, Londoni Chelsea, Tottenham Hotspur, Londoni Arsenal, AC Milani, Milan Inter kui Madridi Atletico. Kuid Madridi Real, Barcelona ja Torino Juventus on jätkuvalt Superliiga juriidilise keha liikmed.