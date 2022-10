Kregor Zirk jahib Berliinis toimuval MK-etapil medalit

Võistluste kõrgest tasemest annab aimu fakt, et Zirki põhialal – 200m liblikujumises – on stardis kogu eelmise aasta lühiraja maailmameistrivõistluste esikolmik. „Mina naudin sellise tasemega võistlusi täiel rinnal,“ lausus pressiteate vahendusel Zirk, kes pälvis mullu toimunud lühiraja MM-il viienda koha. „Olen jõudnud enda karjääris sellisesse punkti, et suured nimed mind enam ei hirmuta, pigem ootan huviga neid starte.“