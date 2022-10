Soome ametnik avaldas: FIS on otsuse Venemaa suusatajate lähituleviku osas teinud

Uusitalo rääkis Ilta-Sanomatile , et FIS-i juhatus koguneb sel laupäeval Austrias Söldenis. Kõnealusel kohtumisel otsustatakse ka Venemaa suusatajate lähitulevik MK-sarjas. Uusitalo sõnul on otsus juba tehtud ning seda enam ei muudeta. Soomlase teatel uuel hooajal Venemaa suusatajaid MK-sarjas võistlemas ei näe.

Vion ütles toona Saksamaa väljaandele Bild, et Venemaa ja Valgevene sportlaste ees Ukraina sõja tõttu sulgunud uks hakkab tasapisi avanema. „Paistab, et see aeg tuleb aina lähemale ja lähemale. Ma ei tea, kas nende riikide sportlased on MK-sarjade alguseks kohal. Kindlasti mitte esimeseks mäesuusatamise MK-etapiks (22. oktoober). Aga võib-olla on detsembriks lahendus leitud. Ja võib-olla Planicas peetavaks MM-iks. See oleks hea võimalus,“ rääkis Vion.