Henn Vallimäe dopinguprooviga põrunud Mukungast: peavad olema väga head põhjendused, et sellest olukorrast välja rabeleda

Puhta spordi eest võitlev organisatsioon Athletics Integrity Unit (AIU) teatas teisipäeval, et eelmisel kuul toimunud Tallinna maratonil antud dopinguproovi analüüs tuvastas Mukunga organismist keelatud aine norandrosterooni jälgi ja Mukungale määrati ajutine võistluskeeld.

„AIU otseselt välja ei öelnud, et proov võeti Tallinnast, aga kuupäevade loogika seda näitab,“ märkis Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutuse juhatuse liige Henn Vallimäe Delfile.

„Meie puhul on see tavapärane protsess. Tallinna maratonil rahvusvahelise võistlusena oleme igal aastal tellinud dopinguproove. Tundub, et dopingukütid töötavad hästi,“ lisas Tallinna Maratoni peakorraldaja Mati Lilliallik.