Ott Tänak Kataloonia MM-etapi eel: ootan lõbusat ja nauditavat rallit

„Ma pole pikalt (seal) täisrallit kaasa teinud. Saab huvitav olema näha, kuidas läheb. See saab Belgia rallist väga erinev olema,“ vahendas WRC sarja koduleht Tänaku sõnu. „Hispaanias on pidamine parem, sel nädalal ootab ees puhas asfaldiralli. Sel rallil tuleb olla autoga heas tasakaalus.“

Hyundai ässa jaoks on tänavu viimased asfaldirallid kulgenud edukalt. Belgias võidutses just Tänak, Horvaatias oli ta teine. „Näitasime Belgias ja Horvaatias, kui hea meie asfaldipakett on. Loodame sellega siin jätkata,“ lisas ta. „Ootan lõbusat ja nauditavat rallit. Samas on oluline olla konkurentsis ning võidelda nii paljude punktide eest kui võimalik.“