Avo Keel uuel rajal ehk naisi treenimas: pisaraid on olnud, aga mitte minu süül

„Naised on vahel ise nutma hakanud, sest nad on nii kohusetundlikud ja pühendunud ning nad kuulavad, mida sa räägid, erinevalt meestest. Kui hästi välja ei tule, siis tulevad teinekord ka pisarad. Ehk et pisaraid on olnud, aga mitte minu süül! Ise ma kellelegi selleks põhjust andnud pole. See on juhtunud meie iganädalasel koosolekul, kus me asju pikemalt arutame ja mõni mängija pole lihtsalt oma sooritusega rahul olnud. Vot oleks meestel ka niimoodi, samapalju hoolimist, oh sa püss, kus siis võiks mängida,“ räägib juhendaja meeste ja naiste erinevustest.

„Neid asju püüan ma maha saada ja abiks on ka psühholoogilise ettevalmistuse treener, kellega ma igal neljapäeval maha istun. Tulin selles mõttes siia puhta lehena ja ega ma ei osanud oodata, mida see pool endast kujutab. Pigem oli mul küsimus, kas sellist asja üldse on vaja. Samas teades, et kui maailma suures spordis neid kasutatakse, ju siis mingi mõte sel on. Nüüd saan küll öelda, et olen oma seni pigem neutraalset hoiakut ses osas muutnud, selle inimesega on väga huvitav vestelda ja see on omal kohal. Ta tegeleb mängijatega samamoodi ja see teema on minu jaoks päris huvitav. Mängijatele tehakse selliseid küsitlusi või teste, kus joonistuvad igaühe profiilid nende omadustega, mis annavad treeneritele palju infot. Sellised asjad on põnevad ja huvitavad. Samuti on siin ka psühholoogi silmis tähtis ikkagi tulemus, mitte niisama osavõtt või niisama pingutamine nagu ma kunagi Eestis ühel koolitusel kuulsin.“