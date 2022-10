12 noort Eesti mängijat, kellel tasub ühisliigas silma peal hoida ja korvpallinädala võitjad-kaotajad

Mängija A. Keskmiselt saanud 24 minutit, mille jooksul on visanud 14 punkti (visked platsilt 11,6st 5,4), võtnud 2,3 lauda ja andnud 2,6 korvisöötu. Mängija B. Keskmiselt saanud 30 minutit, mille jooksul on visanud 12,8 punkti (visked platsilt 9,8st 4,5), võtnud 2,5 lauda ja andnud 2,3 korvisöötu. Kumma mehe sa võtaksid statistika põhjal meeskonda? Raske öelda, sest numbrid on väga võrdsed. Aga kui lisan siia juurde tõiga, et omavahelises kohtumises ja sageli teineteist kattes viskas mängija A 18 ja mängija B neli punkti. Annaks justkui argumendid esimese kasuks? Mängija A on Keila 20-aastane äss Kristen Kasemets, mängija B napilt EM-ile sõitnud koondisest välja jäänud Pärnu Sadama vedur Robert Valge. Teeme kaks tükki veel? Teeme!

Mängija A. Keskmiselt saanud 28 minutit, mille jooksul on visanud 9,5 punkti (visked platsilt 6,7st 3,6, vabavisked 73%), võtnud maha 3,2 lauda ja andnud ühe korvisöödu.

Mängija B. Keskmiselt saanud 15 minutit, mille jooksul on visanud 9 punkti (visked platsilt 5,3st 2,8, vabavisked 100%), võtnud maha 2,5 lauda ja andnud 0,5 korvisöötu.

Taaskord üsna võrreldav statistika, ainult esimene on saanud numbrid kokku märgatavalt suuremate minutitega ehk numbrite poolest näib teine mees efektiivsem. Lisame juurde selle, et noorel hooajal on esimese mehe parim punktisaak ühes matšis 13 ja teisel 22 silma. See teine tundub mõneti ju põnevam valik? Mängija A on 23-aastane Tartu Ülikooli esindav koondislane Robin Kivi ja mängija B Tallinna/Kalev Audentese 18-aastane talent Rasmus Andre.