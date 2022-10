Tartu Rock loobumiskaotusest: kahju, et ülikool ei tulnud korvpallihuvilistele vastu

Avaldame siinkohal täispikkuses Tartu Rock Terminali seisukoha:

Meil on väga kahju, et selline magus mäng Tartus ära jäi, väljaspool Eesti karikavõistlusi meil Tartu esindussatsi, Tartu Ülikool Maks & Mooritsaga, niipea ju võimalust mängida ei ole.

Kui karikavõistluste loos meile naeratas, siis võtsime ettevalmistust selleks mänguks väga tõsiselt. Eelkõige sellepärast, et see mäng, mille tulemus oli ju ette teada, oleks olnud maiuspala Tartu ja meie fännidele, kes on pikalt oodanud Rocki tagasitulekut.

Paraku segas elu kurvem pool ennast vahele – nelja mehe haigestumine ja kahe minek matustele tegi meie tiimile sellele mängule mineku võimatuks. See oleks olnud eelkõige fännide petmine, mida me aga teha ei söanda. Seepärast palusime ülikoolilt mängu edasilükkamist. Seepärast jäime ootele ka tiimi ülesandmisinfo saatmisega korvpalliliidule, sest enne olime saanud aru, et pooliku meeskonnaga oli sellisele mängule mängima minek võimatu.

Kahju, et ülikooli spordiklubi ei leidnud edasilükkamiseks võimalust, see oleks olnud vastutulek eelkõige Tartu korvpallihuvilistele. See on nende otsus, kui nad ei leidnud oma võistlus- ja treeningugraafikus võimalikku auku. Paraku nimetasid nad aga meie palvet hiliseks ja nõrgemapoolseks, mis näitab, et tihe ajagraafik ei olnud ikkagi ainus meile mitte vastutulemise põhjus.

Kahju ka, et korvpalliliit ei üritanud kahte meeskonda, aga eriti ülikooli meeskonda, veenda leidmaks ikkagi aega mängu pidamiseks, vaid valis kohe karistamise tee. Võiks ju korvpalliliidu esimene eesmärk olla, et mängud saaksid peetud, ning keerulises seisus – aga selles meie tiim kohe kindlasti oli – otsida võimalikku kompromissi ja lahendust. Tänane lahendus jättis aga Tartu korvpallifännid ilma põnevast kahest mängust ning sellest on kõige enam kahju.

Nii tuleb Rock Tartu Terminali esimene kodumäng sel laupäeval, 22. oktoobril, kui kell 18 võõrustame Turu tänava spordihoones teise liiga mängus SK Tünamo meeskonda.