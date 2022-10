Mukunga on tänavu üks veerandsajast dopinguga vahele jäänud Keenia jooksjast. Port: seal on metsik keskkond

„Seal on pikalt lastud toimida metsikul keskkonnal. Vaene ühiskond, kus heaolusse pääseb läbi spordi. Seal risti ette ei lööda, mingi hetk oli seal võistluskeelu all sportlasi üle 50. Mingi hetk Keenias oli asi üsna kontrollivaba ja arstid toetasid sportlasi mikrodoosidega. Nii see hakkas vaikselt tekkima,“ ütleb Eesti antidopingu ja spordieetika sihtasutuse nõukogu liige Kristjan Port.