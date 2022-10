Fosti ei usu, et Mukunga teadlikult dopingut tarvitas: „Mis selle point oleks olnud?“

Puhta spordi eest võitlev organisatsioon Athletics Integrity Unit (AIU) andis teisipäeval teada, et Mukunga on teeninud positiivse dopinguproovi tõttu ajutise võistluskeelu. Tallinna Maratoni järel antud dopinguproovi analüüs tuvastas Mukunga organismist norandrosterooni jälgi ning väitevalt sattus keelatud aine tema kehasse põlve ravimiseks tehtud süsti kaudu.

„Ma mäletan et kui Mukungal see põlv tuksi läks, siis ta tegi väga rumalad treeningud. Ta jooksis põhimõtteliselt kahel päeval kaks maratoni ja selle treeninguga oma jala ära lõhkuski. Pärast seda tuli ta Eestisse võistlema, aga põlv oli nii katki, et midagi sellest välja ei tulnud. Mukunga pidi meiega tulema ka Šveitsi laagrisse, aga otsustas sellest lõpuks ikkagi loobuda. Pärast seda läks ta Keeniasse põlve ravima, aga ei tea jah. Seal äkki öeldi, et „kui tahad kiiresti terveks saada, siis on sellised asjad olemas,“" rääkis Fosti Delfile antud intervjuus, et Mukunga saab oma hädades süüdistada ainult iseennast.