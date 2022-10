Käesoleva jalgpalliaasta vaieldamatu tippsündmus on novembri lõpus algavad maailmameistrivõistlused. Kuidas on võimalik, et vutiajakirjanike komisjon otsustas tiitlivõistlusi ignoreerida ja andis auhinna välja juba oktoobris? Sellel pole mingisugust loogilist seletust.