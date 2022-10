VIDEO | Tapal selgusid veoautokrossi Eesti meistrid

„Hommikul testisime rehve ja arvan, et tegime hea valiku. Ajasõidus tuli esimene aeg, kahes esimeses eelsõidus saavutasin samuti võidud,“ rääkis Häidberg, kes kolmanda eelsõidu lõpetas teise kohaga. „Teine ja kolmas käik kadusid ära, mis tähendas, et pidin ainult neljanda käiguga sõitma. See tegi järskude kurvidega jokkeri läbimise päris keeruliseks.“