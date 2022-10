Vaid kuus meistriliiga satsi ja needki ägisevad. Miks on Läti klubikorvpall nii keerulises seisus?

PAF Eesti-Läti korvpalliliigas anti avalöök 2018. aastal. Toona kuulus sarja kuus võistkonda Eestist, kaheksa Lätist ning piirilinnade Valga ja Valka ühendklubi. Nüüdseks on seis pöördunud, sest 16-st liigas osalevast satsist on Lätist ainult kuus ja neistki mitmel on suuri rahaprobleeme.

Esimesena kadus liigast Jēkabpils, kes loobus 2019. aastal. „Läti piirkondlikud klubid loodavad liiga palju ainult omavalitsuste rahale. Jēkabpilsile saigi saatuslikuks see, et pärast valimisi ei tahtnud linn enam raha anda. Sama juhtus Jūrmalaga. Lätis oleks rohkem korvpalliklubisid, kui omavalitsused neid rohkem toetaksid. Samuti on probleeme sponsorite kaasamisega. Põhjust, miks meil on nii vähe meeskondi, tuleb otsida finantsseisust,“ selgitab Läti Delfi spordiajakirjanik Almants Poikāns.