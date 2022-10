Greete Steinburg saavutas Hispaania maastikumaratonil vaatamata kukkumistele teise koha

„Esimene kilomeeter oli neutraalne ja siis tuli juba esimene asfalditõus, mis oli umbes viis kilomeetrit pikk. Kuna mu start oli pigem tagasihoidlik, siis möödusid väga paljud mehed ning esimestele tehnilisematele radadele jõudes oli väga palju jalutamist ja möödumisvõimaluste otsimist,“ jätkas Steinburg. „Ajalist kaotust tuli väga palju. Alates esimest joogipunktist (16. km-l) sain rohkem oma sõitu teha. Kuna sel võistlusel mul tiimi ei olnud, siis pidin kõikides joogipunktides seisma jääma ja oma pudelid võtma. Esimesel tehnilisel laskumise avastasin, et mu esijooksu võll on lahti. Jäin seisma, et see kinni keerata, aga olin oma kuuskandid raami külge liiga tugevalt kinni teipinud ja ei saanud neid kätte. Kuna teadsin, et tehniline ala kohe tulemas, keerasin selle näppudega kinni ning sõitsin tehnilise alani, kus sain korraldajate kuuskanti laenata. Peale seda tehnika toimis.“