Ukraina tippsportlane vastuseks Muskile: ettepanek, et maniakid võivad tuumasõjaga ähvardada, garanteerib tsivilisatsiooni lõpu

Musk avaldas arvamust, et kui Venemaa peab Krimmi loovutama, ähvardab maailma tuumasõda, sest pigem on venelased valmis tuumarelva kasutama kui Krimmist loobuma.

Dolgopolov vastas Muski sõnavõtule Twitteris. Ta kirjutas: „Hetkel, mil sa langed tuumasõjaga ähvardamise ohvriks, sukeldub maailm kaosesse. Ettepanek, et maniakid võivad maailma tuumarelvadega ähvardada ja sellest vabalt pääseda, garanteerib tsivilisatsiooni lõpu, see on vaid aja küsimus... Seega, Elon, sinu ettepanek väljapääsuks garanteerib tegelikult edasilükatud halva lõpu.“