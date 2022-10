Pühapäeval toimuv Pärnu Rannajooks toob suvepealinna liikuma tuhatkond huvilist

Esmaspäeva seisuga on end kirja pannud üle 650 liikumishuvilise, kes lähevad viie- või kümnekilomeetrisele distantsile jooksma või käima. Start pikemale maale antakse Rannastaadionilt kell 13, lühikesele distantsile kell 13.20. Kõiki finišeerijaid ootab erikujundusega medal ja need, kelle kontole koguneb kolmest kolm – lisaks Rannajooksule on juba läbitud Luitejooks ja kahe silla jooks – osalust, saavad boonusena kolmikürituse medaligi.

Lotte lastejooksudele on oodatud kuni 11-aastased jooksusõbrad. Kohapeal lõbustavad lapsi Leiutajateküla spordikass Mati ja koeratüdruk Lotte. Lastejooksude osalejate arv on piiratud: starti lubatakse kuni 300 huvilist.

Kõiki lastejooksu lõpetajaid ootab jooksu motiiviga medal, värskendav jook ja kingitus Farmilt. Vanemate vanuserühmade – 8-9- ja 10-11aastased – esikolmikuid autasustatakse Lottemaa eriauhindadega.

„Tundub, et registreerimine kogub hoogu ja peale koroonapandeemiat on taas põhjust tervitada suurt hulka liikujaid,“ rääkis ürituse peakorraldaja Vahur Mäe, kelle sõnutsi võib elavnenud registreerimine viidata sellele, et sügav mõõn on lõpuks ületatud.

„Kui näeme 1000 osalejat, on Eesti mõistes tegemist tõelise jooksupeoga, lisades neile virtuaalset formaati eelistavad ligemale paarsada osalejat, pole seis üldse halb,“ rõõmustas Mäe.

Stardiprotokollist nähtub, et lisaks sadadele pärnumaalastele on end kirja pannud arvukalt huvilisi üle Eesti. Teiste seas tuleb mullust võitu kaitsma rajarekordiomanik, Tartu ülikooli akadeemilise spordiklubi liige Deniss Šalkauskas. Kirja on pannud enamik suvepealinna parimad jooksjad. Rajal näeb ka kahekordset olümpiamedalisti Jüri Jaansoni.

Stardid:

Kell 11.00 Lotte lastejooksud

Kell 13.00 Jooks, käimine/kepikõnd 10 km

Kell 13.20 Jooks, käimine/kepikõnd 5 km

REGISTREERIMINE



Eelregistreerimine kõikidele kontaktse Rannajooksu distantsidele kestab www.2silda.ee/reg 19. oktoobrini.