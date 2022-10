Karim Benzema võitis esmakordselt Ballon d'Or`i auhinna

„Ma olen nii õnnelik, et olen taas siin, sest eelmisel aastal õnnestus mul see auhind võita ja see sundis mind veel enam pingutama. Aga ilma oma tiimikaaslasteta poleks see olnud võimalik. Tahan tänada Barcelona treenerit ja kõiki klubi töötajaid,“ sõnas 28-aastane Putellas oma võidukõnes.

„Seda auhinda enda ees nähes olen tehtud töö üle tõeliselt uhke. See oli lapsepõlveunistus, et mul oleks motivatsiooni... Mul oli kaks eeskuju [Zinedine] Zidane ja Ronaldo ning see unistus oli alati minu peas. Pidage meeles, et kõik on võimalik,“ sõnas Benzema oma võidukõnes.