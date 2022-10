Jõhvi spordikooli direktor astus delikaatse kaebuse tõttu ametist tagasi

Toomas Nõmmiste tegi juhtunu kohta Facebookis avalduse. Delfi avaldab selle täispikkuses.

„Selleks, et poleks vassimist ja kõlakaid (mis juba ringlevad), olen otsustanud omal soovil lõpetada töölepingu Jõhvi Spordikooli direktori ametikohal. Ja selgitada ….Miks?

Minu vastu on esitatud delikaatne kaebus. Nimelt olen kaebuse esitaja sõnul sisenenud spordihoone naiste riietusruumi ja tekitanud talle ebamugavustunde. Kas on see võimalik? Jah, ma olen seda teinud!

Kirjutan ka kohe, miks ma seda tegin. Olles eelnevalt töötanud Voka spordihoones ja külastanud sportlase karjääri jooksul ka paljusid spordihooneid - olen sattunud kolmel juhul väga tõsise terviserikke tunnistajaks - (2 korda naiste riietusruumis - Vokas ja Sõle spordihoones ja ühe korra meeste omas Jõhvi sh) olen sellele reageerinud ja sisenenud ka naiste riietusruumi, sest kiirelt on vaja tegutseda. (Astmahoog, kukkumise tulemusena luu murd ja vedeliku puudusest teadvuse kaotus). Sellest on jäänud alalhoidlik komme, kontrollida aeg-ajalt spordihoone kõiki ruume, nii treeningsaale, kui ka riietusruume.

Ka sellel korral - maja oli vaikne, sest saalis trenne ei toimunud. Kui trepist alla tulin, siis kuulsin kolinat. Tundus, et naiste riietusruumist üks oli lahti. Sisenesin naiste ruumi - enne koputades. Vesi jooksis, aga riideid kuskil ei näinud. Vaatasin ümber nurga. Märganud, et pesemas on naisterahvas, vabandasin (ei tea, kas kuulis) ja lahkusin. Kuna oli puhkuse eelne päev ja kiired toimetused, ei olnud kahjuks aega jääda ootama ja uuesti vabandada.

Pole midagi vaielda. Loomulikult oleks mul olnud alati võimalus kutsuda administraator jne jne. Kuid olen seda siiani teinud diskreetselt ja ette hoiatades (koputus ja ka häälega). Mis tehtud, see tehtud. Hüpotees - kui see naine oleks vajanud abi - kuidas mind siis kutsutaks? Ahistajast päästja või ….