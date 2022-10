Korvpalliliit määras Tartu Rockile karikasarjas loobumiskaotuse

Puudus registreerimisleht

Otsuse põhjenduses on toodud esile, et reedese seisuga polnud Rock Tartu Terminal esitanud alaliidule nimelist registreerimislehte, mistõttu polnud võimalik hinnata nende olukorra vastavust reeglistiku punktile, mis reguleerib mängude edasi lükkamise korda epideemia tingimustes ehk juhtudel, kus üle poole võistkonna mängijatest on haigestunud.

Tartu Ülikool Maks & Mooritsa pressiesindaja Ivo Hundi sõnul ei tasu nende vastuseisust mängu edasilükkamise palvele mingit suuremat intriigi või ühe linna meeskondade sisetüli otsida. „Meil on treening- ja võistlusplaanid kuu või isegi kaks ette tehtud. Kui viimasel hetkel hakata selliselt ajakava muutma, ei ole neid mänge enam kuskile panna, seda enam et karikavõistlusteks on määratud kindlad ajaaknad, millal need tuleb ära pidada,“ ütles ta.