OTSEBLOGI | Kataloonia ralli: Ogier liigub võidukursil, Rovanperä lõhkus rehvi, poodiumikoht tuli Tänakule veidi lähemale

Autoralli MM-sarjas peetakse sel nädalal hooaja eelviimane etapp. SS17 järel on liider Sebastien Ogier (Toyota), kes edestab 14,1 sekundiga Thierry Neuville'i (Hyundai) ja 28,8 sekundiga tiimikaaslast Kalle Rovanperät. Ott Tänak (Hyundai) on neljas (+39,6). Ralli lõpuni on jäänud veel kaks viimast kiiruskatset.