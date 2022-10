OTSEBLOGI JA FOTOD | Poodiumiheitluses Tänak maadleb tehniliste probleemidega, Neuville kerkis Kataloonias liidriks

Autoralli MM-sarjas peetakse sel nädalal hooaja eelviimane etapp. Reedel on kavas kaheksa kiiruskatset kogupikkusega 118,92 km. SS4 järel on liider Thierry Neuville (Hyundai), kes edestab vastavalt 0,5 ja 4,2 sekundiga Toyota duot Sebastien Ogier'd ning Kalle Rovanperät. Tehniliste probleemidga maadlev Ott Tänak on neljas (+6,0).