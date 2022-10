Eneli Jefimova jätab lühirajahooaja vahele ja keskendub treeningutele

„Augusti me võtsime täiesti vabaks. Saatsime Eneli koju ravima ja puhkama. Ja peale seda paraku septembris Eneli uuesti haigestus, mistõttu meil jäi tegelikult ka september vahele. Treeningutega olemegi algust saanud teha kaks ja pool nädalat tagasi. Nüüd treeningud vaikselt juba käivad, aga hetkel on jah otsus, et lühirajahooaeg põhimõtteliselt jääb kõik vahele,“ ütles Jefimova treener Henry Hein ERR-ile.