Tattar lõpetas hooaja USA profituuri finaaletapi võiduga ning teenis rekordilise auhinnaraha

Tänu finaaletapi tiitlile teenis Tattar ka oma karjääri suurima auhinnaraha 35 000 USA dollarit, mida on üle kolme korra rohkem, kui ta MM-tiitli eest sai (11 000 dollarit). Sel hooajal on eestlannale auhinnarahadeks kokku makstud juba 103 107 USA dollarit, millest enamat pole varasemalt suutnud ükski teine kettagolfar, seda nii meeste kui ka naiste arvestuses.

„See on imeline. Tahtsin võita mitte ainult suure auhinnaraha pärast, aga see on ka kena viis minu imelise hooaja lõpetamiseks,“ rääkis Tattar, kes on nüüd jõudnud profituuril poodiumile 21 võistlust järjest. Viimati jäi ta esikolmikust välja eelmise aasta juunikuus.