NBA blokikuningas võitleb ajukasvajaga

NBA teatas, et 56-aastane Mutombo on Atlantas spetsialistide hoole all ning võitleb raske kasvajaga. „NBA ülemaailmne suursaadik ja korvpalli kuulsuste halli liige Dikembe Mutombo on ajukasvajaga ravil. Ta saab spetsialistidelt parimat võimalikku ravi ja oli seda alustades suurepärases tujus. Dikembe ja tema pere paluvad sel ajal privaatsust, et nad saaksid keskenduda tema eest hoolitsemisele. Nad on tänulikud teie palvete ja heade soovide eest,“ seisis NBA ametlikus avalduses.