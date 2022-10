Pärnu ja Selver/TalTech tulevad Lätist kilbiga, Võru Barrus kilbil

Ainsana kodusaali eelist kasutada saanud Barrus Võru VK pidi vastu võtma 1:3 (18:25, 17:25, 25:17, 25:27) kaotuse RTU/Robežsardze/Jūrmalalt. Võru meeskond jäi Läti klubile alla nii vastuvõtul kui rünnakul, kus numbrid olid RTU poole kaldu vastavalt 57% vs 35% ning 52% vs 58%. Blokis oli RTU parem 9:7 ning servil 6:4, vahendab Volley.ee

Liiga liider on 7 punktiga Tartu Bigbank, Barrus Võru VK on 6 punktiga teine ja RTU 5 punktiga kolmas. Selver/TalTech on samuti 5 punktiga neljas. Jekabpils asub 3 silmaga viies, Pärnu samuti 3 silmaga kuues ja Daugavpilsil on viimasena 1 punkt.