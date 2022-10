VIDEO | Revolutsioon jalgpallis? Sotsiaalmeedias lööb laineid ennenägematult sooritatud küljesissevise

Jalgpallifännid nägid Norra kõrgliigas küljesisseviset, kus mängija saatis palli kaaslasele kükitavast asendist. Miks on see mainimist väärt? Esiteks pole sarnast sooritust enamik huvilisi näinud. Teiseks kaasneb sellega mitu eelist – johtuvalt madalast asendist on tema tiimikaaslasel lihtsam palli kontrollida, lisaks jõuab nahkkera selliselt kiiremini oma meheni.