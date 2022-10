Manchester Unitedi tähele esitati süüdistus vägistamiskatses

21-aastane ründaja arreteeriti esmakordselt jaanuaris, kui naine väitis sotsiaalmeedias, et jalgpallur oli teda vägistanud ja rünnanud. Toona pääses Greenwood kautsjoni vastu vabadusse, ent laupäeva õhtul võttis politsei mehe uuesti vahi alla. Nimelt keelati tal väidetava ohvriga kohtuda või temaga ühendust võtta, aga neljapäeval nähti naist tema 150 000 eurot maksva Audi R8 kõrvalistmel.

Manchester Unitedi ründajat hoitakse vahi all kuni esmaspäevani, mil ta peab kohtunike ette astuma. North Westi peaprokuröri asetäitja Janet Potteri sõnul süüdistakse Greenwoodi kolmes kuriteos. „Riigiprokuratuur volitas Suur-Manchesteri politseid esitama 21-aastasele Mason Greenwoodile süüdistuse vägistamiskatses, kontrollivas käitumises ning kehavigastuse tekitamises,“ lausus Potter. Väidetav vägistamiskatse toimus eelmise aasta lõpus.

Manchester United on mängija meeskonna juurest kõrvaldanud, sest „ei tolereeri mitte mingisugust vägivalda“. Greenwood on klubi särgis väljakule lipanud 130 kohtumises, kus on löönud 36 väravat. 2020. aastal kutsuti ta esmakordselt Inglismaa koondisesse, aga kohtumist ta kirja ei saanud – toona smugeldas ta koos tiimikaaslase Phil Fodeniga meeskonna hotelli näitsikuid, mistap löödi kaks noormeest satsist minema.