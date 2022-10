Poksikuulsus Wilder saatis Soome rusikamehe Heleniuse kiirelt ööbikuid kuulama

„Kõigepealt tahan tänada Jumalat võidu eest. Tore on olla tagasi Brooklynis,“ ütles juubeldava publiku ees Wilder, kes on profikarjääris 46st matšist lausa 42 võitnud nokaudiga. Barclays Center on jänkile väga südamelähedane koht, sest ta on võitnud seal kõik viis matši ja lausa kolm neist on päädinud esimeses raundis.