TÄNA OTSEBLOGI | Eesti käsipallikoondis võõrustab EM-valiksarjas Euroopa tippvõistkonda

Enne mängu: Island jõudis 2010. aastal Euroopa meistrivõistlustel esmakordselt pronksile. MM-il tehti parim esitus 1997. aastal, kui saavutati viies koht. Riigi ajaloo suurimaks saavutuseks on aga 2008. aasta olümpiamängude hõbemedal. Tänavusel EM-finaalturniiril sai Island kuuenda koha.

Eesti ja Island on ametlikes mängudes kohtunud neli korda. Island on võtnud kolm mängu, 2009. aastal Põlvas peetud EM-valikmängus jäi matš 25:25 viiki. See kuulub Eesti koondise läbi aegade parimate kohtumiste sekka.