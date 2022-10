Tartlased tülis: Ülikooli korvpallimeeskond ei tulnud Rock Tartu Terminali palvele vastu

Eile andis Eesti tugevuselt kolmandas liigas mängiv Rock Tartu Terminali meeskond sotsiaalmeedias teda, et nad ei saa laupäeval mitme korvpalluri haigestumise tõttu Tartu Ülikooli vastu mängida ning on esitanud palve mängu edasilükkamiseks.

„Rock Tartu Terminali meeskond valmistus tõsiselt oma esimeseks kodumänguks, mis pidi olema karikamäng Tartu Ülikooli Maks & Mooritsa vastu. Selleks sai Rocki värvidesse pandud ka Turu tänava saal,“ teatas Rock Tartu Terminal Facebookis. „Paraku haigestus viimasel hetkel neli meie tiimi mängijat ning kaks jäävad sel laupäeval eemale matuste pärast. Niisuguse pooliku meeskonnaga pole võimalik nii olulist mängu minna mängima, seega tegime ülikooli meeskonnale palve meie kodumäng laupäeval edasi lükata. Loodame, et meie soov on mõistetav ning lähiajal saab selgeks, kas ja kuna on võimalik ära jäänud kohtumine meie kodusaalis pidada.“